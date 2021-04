A vacinação das pessoas de 63 anos acontece nesta segunda-feira, 26 de abril, das 9 às 16 horas, no Drive Thru instalado no Ginásio de Esportes.

Levar documento com foto e carteira de vacinação.

ATENÇÃO: quem puder, levar 1 kg ou mais de alimento para AÇÃO SOLIDÁRIA do Rotary Club e Prefeitura de Jandaia do Sul no momento da vacinação. Não é obrigatória a doação de alimentos para receber a vacina.