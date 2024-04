Pedestre morre após ser atropelado por carreta em Maringá

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Trânsito, está investigando as circunstâncias de um trágico atropelamento que resultou na morte de um homem. O acidente ocorreu no sábado, dia 6 de abril, no bairro Jardim América, na zona norte de Maringá.

Segundo relatos de testemunhas, o motorista de uma carreta estava parado no semáforo da marginal, enquanto a vítima, identificada como Carlos Alberto Monteiro, de 56 anos, tentava atravessar a via. No momento em que o semáforo abriu para o caminhoneiro, ele acelerou o veículo. Infelizmente, devido ao ponto cego da carreta, o motorista não percebeu que o pedestre estava atravessando, resultando no atropelamento.

As equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas imediatamente. Devido à gravidade das lesões, foi necessário entubar o homem. Ele sofreu esmagamento em ambas as pernas e foi encaminhado ao hospital. Infelizmente, devido aos ferimentos graves, ele não resistiu e faleceu pouco após dar entrada na unidade. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).