Pedestre morre ao ser atropelado em Cambira

Infelizmente, na noite desta sexta-feira (5), um pedestre perdeu a vida em um trágico acidente na BR-376, em Cambira. De acordo com informações, a vítima, supostamente um homem, foi atropelada por vários veículos, o que resultou no dilaceramento do corpo.

Ao chegarem ao local, as equipes dos Bombeiros encontraram o pedestre sem vida. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e está controlando o trânsito na rodovia em direção a Cambira. Segundo relatos, nenhum veículo parou no local após o acidente ocorrer.

As circunstâncias do acidente ainda não foram completamente esclarecidas, mas acredita-se que a pessoa estava atravessando a rodovia quando ocorreu a colisão. O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foi contatado para remover o corpo.