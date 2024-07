Patrulha Escolar Comunitária reforça compromisso com a segurança nas escolas em Jandaia

(NRE – Apucarana) Na manhã desta segunda-feira (01/07), o Auditório Municipal de Jandaia do Sul foi palco da Cerimônia de Apresentação da Patrulha Escolar Comunitária. Este importante evento marcou o lançamento oficial da iniciativa que visa fortalecer a segurança nas escolas públicas e privadas do Município, promovendo uma abordagem preventiva na educação.

O BPEC (Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária), conhecido por seu compromisso com o policiamento comunitário escolar em diversas cidades do Paraná, será responsável por coordenar as atividades preventivas nos estabelecimentos de ensino. Entre as principais ações estão o acompanhamento das saídas de estudantes, o policiamento durante os intervalos, a realização de palestras educativas, o atendimento diante de ocorrências, orientações e mediação de conflitos.

O evento contou com a presença de autoridades importantes, destacando-se o Chefe do NRE, Prof. Vladimir Barbosa, o Prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior, o Comandante da 4ª Cia. do BEPEC, Capitão Renan do Prado, o Comandante da 2ª Cia. do 10º BPM em Jandaia do Sul, Tenente Tiago Leite, o Comandante do 2º Pel. da 4ª Cia. do BPEC, Subtenente Rogério de Souza, e a Secretária Municipal de Educação de Jandaia do Sul, Sheila Cristina da Silva.

Também estiveram presentes o Coordenador do Curso de Brigadas Escolares do NRE, Prof. Roberto Tassi, o Técnico Responsável pelo Programa Patrulha Escolar do NRE, Prof. Edson Verni, além da equipe operacional da Patrulha Escolar, composta pelo Cabo Victor Gomes e pela Soldado Gisele Borges.

A iniciativa da Patrulha Escolar Comunitária representa um passo significativo na promoção de um ambiente educacional seguro e acolhedor para todos os estudantes de Jandaia do Sul, reafirmando o compromisso com a educação preventiva e a proteção da comunidade escolar.

.