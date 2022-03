Os benefícios da atividade física

O sentido da prática de exercícios físicos mudou muito ao longo dos anos e atualmente está ligado com a forma física. No entanto, esse não é o melhor objetivo a ser alcançado, ainda mais com a ampla variedade de benefícios que uma vida ativa oferece aos seus praticantes.

Por exemplo, a prática de atividades físicas previne uma série de doenças, melhora o sistema imunológico, fortalece ossos e músculos e proporciona muitas outras vantagens que podem ser vistas a seguir.

Muitos benefícios para os seus praticantes

Antes de trocar de roupa e começar a suar é muito importante realizar um check-up para conhecer seu estado de saúde atual e descobrir informações importantes como se as articulações estão em dia assim como garantir que o coração esteja pronto para bater ser mais exigido.

A prevenção antes de começar é essencial e ajuda a evitar uma série de infortúnios que assombram os atletas, sejam eles amadores ou profissionais que estejam retomando a prática de atividades físicas.

Passado o exame médico, é hora de conhecer os principais benefícios da atividade física. Um dos grandes destaques é o auxílio na prevenção de doenças graves e um estudo recente publicado pelo American College of Sports Medicine indicou que a atividade física gera no corpo uma série de proteínas anti-inflamatórias que atuam reduzindo os riscos.

A atividade física também é uma grande aliada para diminuir os riscos do praticante de desenvolver AVC (acidente vascular cerebral), doenças cardiovasculares, diabetes melito tipo 2, osteoporose, obesidade e até mesmo depressão.

Na realidade, a qualidade de vida como um todo aumenta de forma significativa quando a atividade física faz parte da rotina.

A qualidade do sono está relacionada com a recuperação do corpo pós-exercício e da mente, de forma que, , segundo uma pesquisa da National Sleep Foundation, praticantes de exercícios dormem melhor e quanto melhor a qualidade do sono, mais reparador ele será para corpo e mente.

Alimentação é muito importante

Uma parte fundamental da prática de atividade física reside na alimentação. É preciso cuidar do combustível que alimenta a máquina, afinal, se você toma cuidado ao abastecer seu carro, por que não faria o mesmo com o seu corpo?

A alimentação e o exercício são a dupla dinâmica para uma vida melhor e em conjunto são capazes de promover grandes mudanças na qualidade de vida de quem segue uma rotina saudável.

Vale mencionar que a alimentação vai muito além das dietas mais rígidas e existem pequenas mudanças nos hábitos alimentares que podem resultar em grandes benefícios para o corpo.

É preciso praticar com moderação para aproveitar os benefícios ao máximo

Tenho certeza de que você já ouviu a célebre frase: “Tudo em excesso faz mal”. Esse antigo ditado também se aplica à prática de exercícios físicos. Os benefícios, como demonstrado acima, são muitos e é altamente recomendável adicionar alguma forma de atividade física à rotina diária.

No entanto, também é necessário estar ciente dos efeitos colaterais negativos de muito exercício em amadores e profissionais e os efeitos causados pelo excesso de atividade física são um tema amplamente pesquisado e muito discutido no meio do futebol profissional.

Por exemplo, a sobrecarga de jogos e viagens é criticada por jogadores e treinadores como Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, e um estudo realizado pelo clube inglês mostrou que a carga de jogos fazia que seus jogadores de defesa cometessem mais erros de posicionamento durante as partidas.

Como se isso não fosse o suficiente, as lesões causadas são as verdadeiras vilãs da vida saudável e existem dois fatores comuns para que elas ocorram: excesso de exercícios e falta de conhecimento no momento de se exercitar.

Felizmente as lesões esportivas em atletas amadores costumam ser de grau 1, o que significa que não são graves e a recuperação não implica grandes períodos de inatividade ou a necessidade de alguma intervenção médica.

A solução para driblar as lesões é buscar ajuda de um profissional da área, seja corrida, academia, futebol, vôlei, atletismo, enfim, não importa a modalidade, o que realmente interessa é adquirir conhecimento prévio para realizar a atividade física com segurança.

Exercício físico é o maior aliado na busca pela saúde, mas prática deve ser consciente

O objetivo da prática esportiva é melhorar a qualidade de vida e não o contrário. Por isso, independente da modalidade escolhida, é tão importante avançar gradualmente e com acompanhamento profissional.