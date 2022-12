Operação Verão Maior Paraná disponibiliza um helicóptero para a região Noroeste

O Governo do Paraná disponibilizou um helicóptero para atender o Verão Maior Paraná nos municípios do Noroeste. A aeronave da Casa Militar chegou nesta quinta-feira (22) e estará à disposição da Polícia Militar até o término das festividades de Ano Novo.

O acordo foi feito pelo Comando-Geral da Polícia Militar, 3º Comando Regional de Polícia Militar, Batalhão de Operações Aéreas e Casa Militar da Governadoria.

O helicóptero será utilizado para rondas aéreas na área, em especial aos municípios de Porto Rico, distrito de Porto São José (São Pedro do Paraná) e Porto Maringá (Marilena), principais pontos turísticos da região Noroeste.

O Corpo de Bombeiros também poderá utilizar a aeronave para operações de salvamento aquático, se necessário, lançando os guarda vidas para resgate de vítimas na água.

O comandante da 3ª CIPM, major Alexandro Marcolino Gomes, disse que a aeronave vai ajudar muito nos serviços na região. “O emprego da aeronave auxiliará nos trabalhos desenvolvidos durante o Verão Maior Paraná. O envio de um equipamento desses demonstra a importância que nossa região tem alcançado, pois milhares de pessoas visitam as cidades e praias de água doce durante o período de férias”, afirmou.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.