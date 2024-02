Ônibus de turismo é assaltado entre Bom Sucesso e São Pedro do Ivaí

Conforme a PM, a equipe policial de Marumbi foi acionada para atender uma ocorrência de possível roubo. Foi repassado por volta das 00h40 a central de operações que estaria ocorrendo um roubo a um ônibus de turismo nas proximidades de Marumbi.

Ao chegar no local onde as vítimas foram deixadas, motorista e guia de turismo relataram a equipe policial que foram abordados na rodovia BR 369 entre São Pedro do Ivaí e Bom Sucesso por uma falsa blitz, que os seis autores utilizavam cones e um carro sedan prata com plotagens da Receita Federal, fortemente armados, com armas longas as quais não souberam informar quais especificações, segundo o motorista, aparentava ser fuzil.

Assim que o ônibus parou, foi dada voz de assalto, pego todos os celulares dos trinta e oito ocupantes, todas as bagagens como objetos pessoais, que após a retenção dos objetos o ônibus foi levado até a PR-466 em Marumbi.

As vítimas foram deixadas sem roupas e os celulares das mesmas foram deixados em uma sacola plástica fora do veículo, que assim que teve acesso ao aparelho, uma das vítimas fez contato com o número de emergência para solicitar socorro.

Em conversa com as vítimas, todas relataram a equipe polical que não sofreram qualquer tipo de violência. Dentre os trinta e oito ocupantes, boa parte eram paraguaios, dentre eles sete crianças acompanhadas dos responsáveis.