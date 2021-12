Ocupantes de Blazer são detidos com drogas na região

A equipe estava em deslocamento pelo trecho Novo Itacolomi sentido a Cambira, quando visualizou um veículo GM Blazer de cor verde, com quatro indivíduos, aparentando estar muito pesado, com a traseira rebaixada e a frente empinada.

Foi solicitado apoio, via rádio, para abordagem e foi concluída com êxito na rodovia do milho, próximo ao trevo com a BR 376, com apoio das equipes.

Após dada voz de abordagem e realizado a revista no veículo, foi localizado embaixo do tapete do porta-malas, vinte eppendorfs de cor preta, contendo substância análoga a cocaína e dentro de uma lata de “bala mentos”, que também estava no porta-malas foram localizados cinco eppendorfs de cor preta, com substância análoga a cocaína e de posse de xxxx estava um pino no bolso do shorts, que totalizou vinte e seis eppendorfs, que pesados posteriormente somou 17,79g.

Diante da situação, foi dada voz de prisão a xxxx que foi conduzido a 17ª SDP de Apucarana, juntamente com o veículo para procedimentos cabíveis.