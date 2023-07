Ocorrências de violência doméstica são atendidas pela PM em Cambira e Marumbi

Marumbi – Na manhã do dia 10 de julho, a polícia recebeu uma chamada para atender a um caso de violência doméstica no município de Marumbi. Ao chegarem no local, encontraram uma mulher trancada dentro de um barracão e seu ex-marido do lado de fora, ameaçando-a caso não conversasse com ele.

A vítima, uma senhora de 48 anos, relatou que havia se separado do agressor, mas ele continuava perseguindo-a e enviando mensagens ameaçadoras por meio do aplicativo WhatsApp. No momento da chegada da polícia, ele proferiu ameaças, dizendo que ela não deveria passar pela rua onde ele mora.

Diante da situação de violência psicológica, os policiais deram voz de prisão ao agressor, um homem de 60 anos, e o encaminharam à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para as providências legais cabíveis.

Cambira – Na noite do dia 10 de julho, a polícia foi chamada para intervir em um caso de violência doméstica no município de Cambira. Segundo a solicitante, seu sogro estava ameaçando a sogra e o namorado dela, além de estar embriagado.

Ao chegarem na residência, os policiais encontraram um homem falando alto, aparentemente alcoolizado. A esposa, uma mulher de 49 anos, relatou que seu marido havia chegado e começado a proferir ameaças e xingamentos, demonstrando agressividade. Seu filho, de 21 anos, interveio para proteger sua mãe e evitar agressões físicas.

O agressor, um homem de 54 anos, não possuía mandado de prisão em seu desfavor, mas foi identificado pela polícia. A esposa solicitou apenas o auxílio para retirar algumas roupas da residência, a fim de se abrigar na casa de sua mãe. A equipe policial realizou o transporte das roupas.

As vítimas foram orientadas sobre as providências a serem tomadas e os cuidados futuros a serem adotados.

Marumbi – Durante a noite do dia 10 de julho, a polícia foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica, onde o marido estaria agredindo fisicamente sua esposa.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram os familiares da vítima, que trouxeram a mulher até a equipe. Ela apresentava um corte no supercílio esquerdo e estava com o rosto e a roupa sujos de sangue. O agressor, de 38 anos, estava presente no local e foi imediatamente detido.

A vítima, uma mulher de 29 anos, foi encaminhada ao Hospital Municipal Senhor Bom Jesus de Marumbi para atendimento médico. Ela relatou que seu marido chegou em casa sob efeito de drogas, resultando em uma discussão que culminou na agressão física, com um soco em seu rosto.

Após o atendimento médico da vítima, ambas as partes foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis para o caso.