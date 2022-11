Ocorrências atendidas pela PM de Cambira neste domingo

Data do Registro: 06/11/2022 16:52:04 Endereço: AVENIDA PARANA, 159, CENTRO – CAMBIRA Natureza Atendimento: EXTRAVIO OU PERDA DE OBJETO

Relatou o solicitante que perdeu um celular da marca Motorola, operadora TIM. O depoente apresentava, possível, confusão mental, pois não sabia ao certo o que de fato ocorreu. Ora falava que havia perdido e ora falava que havia sido furtado. Em momento posterior disse que foi atacado por uma pessoa do sexo masculino, porém não soube precisar qualquer característica do suposto autor.

Data do Registro: 06/11/2022 17:51:31 Endereço: Rua Rosinei Barreiro, barreiro – CAMBIRA

Foi repassado por uma vizinha, que a mulher que reside ao lado de sua casa estaria em vias de fato com o marido. No local, a equipe conversou com a Senhora e segundo ela houve um pequeno desentendimento com seu amásio, de 23 anos, devido ele ter levado a filha do casal para passear sem a sua autorização. Porém a criança já se encontrava na residência no momento do atendimento da ocorrência. Foi observado que a depoente não apresentava qualquer indicativo de ter sofrido violência física, pois suas vestes encontravam se alinhadas e ela estava lúcida e orientada. Foi lavrado o BOU e orientada.

Data do Registro: 06/11/2022 21:11:25 Endereço: RUA ARGENTINA, CAMBIRA Natureza Atendimento: FURTO QUALIFICADO

Relata a vítima que se ausentou de sua residência e após ter retornado verificou que haviam danificado o miolo da chave de uma porta de ferro, que da acesso à cozinha. Sendo furtado do interior uma TV, dinheiro e um anel.