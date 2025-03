Ocorrências atendidas pela PM de Bom Sucesso de sábado para domingo

Data do Registro: 01/03/2025 15:14:21 Endereço: RUA SAADEDINE MOHAMED HIJAZI

No local a equipe fez contato com a senhora XXXX, a mesma relatou que seu convivente o senhor XXXX, chegou em casa bêbado e pegou um facão para cortar o mato do quintal, momento que ela ficou com medo que ele investisse contra ela e acionou a policia. Diante do exposto XXXX foi orientada a ligar novamente caso se sinta ameaçada, XXXX não estava na residência na chegada da equipe. Confeccionado presente BOU para registro.

Data do Registro: 01/03/2025 22:37:52 Endereço: AVENIDA CORONEL GABRIEL JORGE FRANCO

Equipe acionada para deslocar até o endereço acima citado, onde esta ocorrendo uma festa de carnaval e algumas motos estariam realizando manobras perigosas na via.

No local a equipe visualizou algumas motos então decidiu realizar abordagem utilizando de sinais sonoros e luminosos, não sendo acatado de pronto por uma motocicleta HONDA/CG 150 FAN preta, placa XXXX, que empreendeu fuga por algumas vias da cidade, desistindo da fuga na Rua Guilherme Simili. Abordado XXXX, com ele nada de ilícito foi encontrado, após consulta via sistema foi notado que a motocicleta tem débitos administrativos e o mesmo está com a CNH vencida a mais de 30 dias.

Diante do exposto, XXXX foi liberado no local e a motocicleta recolhida ao pátio do Detran.

Data do Registro: 02/03/2025 02:44:36 Endereço: RUA NAHUR VANZELLA, CENTRO

No local feito contato novamente com a senhora XXXX, ela relatou que seu convivente XXXX, retornou a residência querendo levar sua televisão e então eles discutiram por esse motivo, momento que XXXX a agrediu segurando em seu pescoço, e então foi colocado pra fora por outras pessoas que estavam na residência, na saída disse que voltaria amanhã para pegar a televisão.

Diante dos fatos, a mesma foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis, então a equipe realizou patrulhamento a fim de encontrar o autor, sem sucesso até o momento.

Data do Registro: 02/03/2025 03:34:33 Endereço: RUA MARINGÁ

A equipe foi acionada para atender uma situação de som alto no endereço acima citado. Na chegada já foi constatado pela equipe o som, então feito contato com o proprietário da residência, o senhor XXXX, o mesmo foi orientado a desligar o som e o fez de pronto. Confeccionado boletim de ocorrência para registro.