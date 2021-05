Obra da Sanepar que seria na terça foi transferida para quinta-feira (6)

A Sanepar reprogramou para a próxima quinta-feira (6) obra de interligação do Residencial Atlântico. A atividade anteriormente programada para terça (4) teve que ser adiada. O serviço exige a interrupção da distribuição de água em bairros da região oeste de Jandaia do Sul e será executado das 8h às 13h na esquina das ruas Rafael Morales Sanches e Marechal Candido Rondon. O abastecimento deve voltar ao normal, de maneira gradativa, entre a tarde e a noite.

Serão afetados bairros especialmente a região mais baixa da zona oeste, nas proximidades Cidade Canção, Jardim Pérola, Jardim Morumbi, Jardim da Felicidade, proximidades do Auto Posto Jandaia, Vila 7 de Setembro, Jardim Universitário, Guadalajara, Parque Industrial, Jardim Rebouças, Jardim Aliança, Nova Jandaia, Jardim Santa Rita de Cássia, Residencial Castanho e Jardim das Esmeraldas.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br