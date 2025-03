O que diz a Polícia Militar sobre homicídio em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 23h16 desta quinta-feira (13).

Conforme a PM, a equipe foi acionada para deslocar até o Hospital Municipal de Bom Sucesso, onde teria dado entrada um indivíduo que havia sofrido acidente.

No local feito contato com M—– 30 anos, que estava recebendo atendimento médico, porém, estava consciente. O mesmo relatou que ele junto com outro masculino, V—– 19 anos, vieram até a cidade de Bom Sucesso para buscar mais dois indivíduos para cometer homicídio contra pessoa de L—– na cidade de São Pedro do Ivaí.

Relatou ainda que encontraram esses indivíduos defronte a Praça da Vila Bom Fim, segundo ele não conhecia nenhum dos indivíduos, só relatou que um deles estava de tornozeleira e que durante diligências com a equipe da Polícia Civil foi identificado esse suposto autor como sendo a pessoa de R– —, que durante o deslocamento, os indivíduos começaram a disparar contra ele e V—–, então desembarcaram do veículo e tomaram rumo ignorado.

M—– foi socorrido até o hospital com disparos na cabeça e no ombro, e G—– entrou em óbito no local.

Diante do exposto, foram acionados os órgãos competentes, Polícia Civil e Delegado. Esteve no local o Perito e condutor do IML bem como apoio da equipe de São Pedro do Ivaí e CPU, além da guarnição da PRE para confecção do BATEU.

M—– foi transferido para o Hospital da Providência e o corpo de G—– foi levado para o IML de Apucarana.

O veículo Civic, onde as vítimas e os autores estavam, foi periciado e após os trabalhos foi encaminhado ao pátio do destacamento de São Pedro do Ivaí.

.