O proprietário do estabelecimento relatou a PM que ao chegar em seu bar na manhã de terça-feira (2) encontrou a porta de entrada quebrada, e as travas da porta jogadas para o lado de fora do estabelecimento.

Ao vistoriar o interior, notou que alguns itens foram levados, dentre eles nove fardos de cerveja e aproximadamente R$ 200,00 em espécie.

Foram realizadas buscas, mas nenhum suspeito foi localizado.