Nos primeiros minutos deste dia de Natal a PRF atendeu um gravíssimo acidente em Sarandi

Onze pessoas saíram feridas, dentre elas seis crianças. O causador do acidente foi preso em flagrante por embriaguez ao volante

Por volta das 00h05min deste dia 25 de dezembro, no km 185 da BR 376 ocorreu uma colisão traseira envolvendo 3 veículos, deixando duas crianças com lesões graves, outras quatro crianças com lesões leves e cinco adultos com lesões variadas.

O causador do acidente conduzia uma caminhonete Nissan/Frontier que colidiu violentamente na traseira de um VW/Gol arremessando para fora da via, na sequência, colidiu na traseira de um GM/Corsa também jogando-o a vários metros de distância.

Todos os veículos seguiam no sentido Maringá a Marialva.

O condutor da Frontier, um senhor de 57 anos, recusou-se ao teste de alcoolemia, porém, como apresentava nítidos sinais de embriaguez, foi preso em flagrante pela equipe da PRF e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sarandi após receber alta médica. Segundo testemunhas, após o acidente ele empunhou um facão e ainda ameaçou algumas pessoas que se aproximaram do local.

Em um primeiro momento, ele responderá, em tese, por causar lesão corporal grave na direção de veículo automotor, estando sob o efeito de álcool, e também ameaça. Em um segundo momento, ele poderá responder a outros crimes a depender do estado de saúde das vítimas.

A pista ficou interditada por aproximadamente duas horas e meia no sentido Maringá a Marialva.

A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito e o encaminhará à autoridade policial.