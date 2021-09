Nesta sexta (24) adolescentes com comorbidades serão vacinados em Jandaia

Nesta sexta-feira (24/09), das 9 às 16 horas, acontece a vacinação de adolescentes de 15 a 17 anos com comorbidades, deficiência permanente, gestantes e puérperas.

Comparecer no Drive Thru instalado no Ginásio de Esportes com documento com foto, carteira de vacinação, comprovante de residência e prescrição médica.

ATENÇÃO:

A Secretaria de Saúde (SESA) orienta:

A vacinação para adolescentes será realizada exclusivamente com a vacina Pfizer.

Neste momento, serão contemplados os adolescentes com deficiência permanente, comorbidades, privados de liberdade, indígenas, gestantes, puérperas e as lactantes.

Na vacinação da gestante adolescente é necessário a prescrição médica.

Para a vacinação de adolescentes, na faixa etária preconizada, é necessário a autorização dos pais ou responsáveis (verbal ou por escrito) no ato da vacina.

QUAIS SÃO AS COMORBIDADES (DOENÇAS CRÔNICAS)?

Diabetes mellitus, Pneumopatias Crônicas Graves, Hipertensão Arterial Resistente, Doenças Cardiovasculares, Doenças Cerebrovascular, Doença Renal Crônica, Imunossuprimidos, Anemia Falciforme, Obesidade Mórbida e Cirrose Hepática.

Pessoas que tomaram a vacina da gripe devem esperar 14 dias para tomarem a vacina contra COVID-19. Em caso suspeito ou confirmado de COVID-19, adiar a vacinação.