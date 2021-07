Nesta quarta-feira as pessoas com 66 anos receberão a segunda dose da Astrazeneca em Jandaia do Sul

Nesta quarta-feira, 14 de julho, das 09 às 16 horas, será a vacinação da segunda dose de Astrazeneca para pessoas com 66 anos e para pessoas com a segunda dose em atraso no Drive Thru instalado no Ginásio de Esportes.

TODAS AS VACINAS SÃO BOAS E PROTEGEM CONTRA A FORMA MAIS GRAVE DA COVID-19. TOME A SEGUNDA DOSE PARA COMPLETA PROTEÇÃO!

LEMBRETE: se puder, leve 1kg ou + de alimentos para doação no dia da sua vacinação.

MAIS INFORMAÇÕES LIGUE PARA O DISK COVID-19 (43) 9-8447-9094, que funciona para atendimento de segunda à sexta-feira das 9 às 16 horas. Ou pelo telefone do CTC (43) 3432-6378 que funciona 24h de segunda a segunda.