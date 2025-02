NASA revela onde asteroide poderá cair em 2032

Asteroides podem representar uma ameaça significativa para a segurança planetária. Recentemente, a NASA revelou que um asteroide conhecido como 2024 YR4 tem 2,1% de chance de colidir com a Terra em 22 de dezembro de 2032. Embora a probabilidade seja baixa, é importante estar ciente dos possíveis riscos.

De acordo com cientistas do Catalina Sky Survey Project, o asteroide tem um tamanho estimado entre 40 e 90 metros, comparável ao tamanho da Estátua da Liberdade nos EUA. Se colidir com a Terra, pode causar danos devastadores em áreas povoadas, com impactos potenciais de até 19 km em qualquer direção do ponto de impacto.

Os países que se encontram no “corredor de risco” incluem Índia, Paquistão, Bangladesh, Etiópia, Sudão, Nigéria, Venezuela, Colômbia e Equador. É importante notar que a Agência Espacial Europeia classificou o 2024 YR4 como nível 3 na escala de Turim, o que significa que o objeto celeste merece atenção e monitoramento, mas não representa uma ameaça iminente.

A NASA e outras agências espaciais estão monitorando a trajetória do asteroide e analisando possíveis estratégias de mitigação. Embora a probabilidade de impacto seja baixa, é fundamental estar preparado para qualquer eventualidade.