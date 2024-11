Mulher vai parar no hospital após ser agredida por ex em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso na noite de domingo (3).

Conforme a PM, a equipe deslocou até o hospital da cidade de Bom Sucesso, onde foi feito contato com a pessoa, que relatou que foi agredida pelo seu convivente. Ela tinha lesões na boca onde foi dado ponto e relatou que está separada de seu convivente, e que estavam juntos bebendo em um bar. Quando foram embora e pararam o carro em frente a residência da mesma, eles começaram a discutir e brigaram, onde o homem desferiu socos na face da mesma e que ela conseguiu se evadir do local e entrar em contato com seus familiares.

Foi realizado patrulhamento, mas o autor não foi localizado.