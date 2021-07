Mulher relata ter sofrido agressões de dois homens em Cambira

Na tarde de segunda-feira (5) a vítima relatou, uma mulher de 38 anos, relatou a Polícia Militar que seu namorado agrediu-a com socos e chutes, que ocasionaram inchaço em sua mão esquerda e lesões na perna direita e que ele desferiu alguns golpes de faca na perna direita dela.

Afirmou que outro homem, participou ativamente das agressões junto com o namorado dela. Diante do ocorrido foi acionada a ambulância do município de Cambira para atendimento médico.

Os autores deixaram o local e tomaram rumo ignorado.