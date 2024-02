Mulher perde R$ 1.280 para golpista e ainda tem WhatsApp hackeado

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira na manhã desta segunda-feira (26).

Conforme a PM, compareceu no destacamento a senhora xxxxx relatando que foi vítima de um estelionato onde o autor se fez passar por uma amiga e pediu inicialmente uma quantia em dinheiro (R$500,00) onde a vítima realizou um pix.

Em um segundo momento o autor encontrou em contato com a vítima via aplicativo Messenger onde se dizia ser um investidor, que em conversa o autor mandou diversos links onde a vítima clicou e deste modo o autor conseguiu acessar o aplicativo bancário onde conseguiu subtrair mais uma quantia em dinheiro (R$780,00) além de hackear sua conta do aplicativo WhatsApp.

Diante dos fatos a vítima foi orientada sobre as providências a serem tomadas.