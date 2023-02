Mulher não aceita fim de relacionamento e esfaqueia marido em Cambira

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 12h57 desta terça-feira (7).

A Polícia Militar de Cambira foi informada que chegou ao posto de saúde um homem com uma lesão de faca. No local, os policiais encontraram o senhor XXXX 37 anos, sendo medicado.

Segundo ele, sua mulher de 36 anos, não aceitou o fim do relacionamento, e após um desentendimento ela desferiu uma facada na região toráxica e um soco na região da face. Devido a facada, foi preciso suturar o local. Ele indicou o provável paradeiro da autora, mas ela não foi localizada pela equipe policial.

Diante dos fatos, a vítima foi orientada de como proceder. O homem se encontrava lúcido e orientado, segundo informações dadas pelo médico plantonista.