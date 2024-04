Mulher morre com tiro de espingarda em Cambira

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Cambira às 22h33 de sexta-feira (5). O disparo teria sido acidental.

Conforme a PM, a equipe foi acionada para prestar atendimento em uma situação de disparo de arma de fogo. No local a equipe policial se deparou com uma feminina deitada em um sofá com um ferimento na lombar e na residência estaria a filha de treze anos e duas crianças, uma de quatro e a outra de dois que estava em um dos quartos dormindo.

Perguntado a filha mais velha, ela relatou que a princípio o ferimento teria sido causado por uma espingarda que estaria em um cômodo pequeno atrás de uma geladeira.

A equipe policial avistou o referido armamento aberto atrás de uma geladeira ao solo. Conforme informações de uma testemunha identificada como sendo sobrinha da vítima, ela relatou que teria ouvido um barulho quando foi averiguar e viu a vítima com a mão ensanguentada pedindo ajuda, onde deitou no sofá em que foi encontrada.

Foi acionada a equipe do SAMU que se fez presente com os socorristas e o médico ao qual atestou o óbito.

A polícia científica realizou todos os procedimentos cabíveis onde foi possível visualizar que o armamento usado seria uma espingarda de chumbinho adaptada para cal. 22 que estava com um cartucho CBC onde realizaram a apreensão para posteriormente realizar perícia.

A equipe do IML recolheu e encaminhou o corpo. O marido de Alessandra e proprietário da espingarda, informou que teria mais algumas partes de espingardas no forro da residência, onde foi encontrado dois canos e uma coronha no local indicado. Diante dos fatos foi dado voz de prisão a ele, onde não foi necessário uso de algemas, pois estava colaborativo com a equipe.

A sobrinha também foi encaminhada para prestar depoimento na Delegacia de Polícia Civil na cidade de Apucarana.