Mulher invade asilo para cobrar homem que não pagou programa

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 15h17 deste domingo (25).

Conforme a PM, a equipe foi acionada para realizar um atendimento no Lar do Idoso, onde segundo a denuncia uma mulher adentrou ao local com um estilete correndo atrás de um senhor.

No local, em contato com a vítima, relatou que a mulher estava o ameaçando com uma pedra dizendo que iria agredi-lo e o xingando de ” vagabundo, desgraçado e ordinário”.

A autora confirmou os fatos e disse que fez um programa com a vítima e este não a pagou e, devido ao fato ela teria ficado nervosa.

O senhor xxxx foi orientado quanto aos procedimentos e decidiu fazer a representação criminal posteriormente. Que após as orientações a mulher deixou o local.