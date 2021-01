Mulher é presa após atear fogo na casa em Bom Sucesso

Por volta das 08h compareceu no Destacamento de Polícia Militar de Bom Sucesso a autora de um incêndio ocorrido durante a madrugada, alegando que foi agredida pelo seu amásio e em conjunto com ele alegou ter colocado fogo na residência. Diante do ocorrido todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia de polícia civil de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.

Sobre o incêndio

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 3h da madrugada deste domingo (10) na Rua Presidente Castelo Branco.

Segundo a Polícia Militar, após solicitação informando que uma mulher estava tentando incendiar uma residência, a equipe foi ao local e, ao chegar, foi relatado pelo dono da residência, que seu neto saiu de sua casa após ter discutido com sua amasia e que em certo momento percebeu que a residência dos fundos estava pegando fogo.

Relatou ainda que ele e sua esposa, foram agredidos pela autora. Foi relatado por populares que viram a autora se evadindo rapidamente do local e que neste momento também perceberam o fogo e acionaram os órgãos competentes.

A equipe da Defesa Civil de Jandaia do Sul se fez presente para os procedimentos cabíveis. A equipe policial realizou diligências para localizar a causadora do incêndio contudo sem êxito ate o momento.

Diante do fato os envolvidos foram orientados