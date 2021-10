Mulher é esfaqueada pelo companheiro em Mandaguari

Após solicitação do pronto atendimento municipal na noite de sexta-feira (1), a equipe policial foi ao local, onde se apresentou um homem, de 40 anos, afirmando que a teve uma discussão com sua amasia e, que em dado momento esta afirmou que iria embora e que ele se apossou de um faca que estava em cima do guarda roupas e causou ferimentos em uma das pernas e costas da mulher causando sangramento conforme este relatou que quando se deu conta do resultado de seu ato o mesmo procurou ajuda e a levou ao PAM.

O homem disse também que eles ingeriram bebida alcoólica durante o dia.

Os policiais fizeram contado com a vítima, que estava consciente e confirmou que brigou com ele, tentou sair da casa e que o mesmo tentou impedi-la, desferindo vários golpes com uma faca, vindo acertar braços, costas e perna, onde houve um corte profundo em uma das pernas.

A equipe do PAM informou que a vitima seria transferida para cidade de Maringá devido a gravidade dos ferimentos.

O homem foi preso e levado a delegacia para os procedimentos.