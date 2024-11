Mulher é agredida por outras duas em rua de Cambira

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 17h30 desta quinta-feira (31).

Conforme a PM, a equipe deslocou até posto de saúde de Cambira, onde havia dado entrada uma mulher adulta com ferimentos causados por uma briga com outra mulher.

No local a vítima relatou que estava passando na rua e que sua sobrinha chegou por trás e começou a agredir com socos e chutes, o que causou vários hematomas e ferimentos no braço esquerdo, no rosto, boca e orelha.

A vítima, até então, não sabe o motivo das agressões. Diante dos fatos a equipe colheu as características da agressora e realizou patrulhamento na tentativa de localizá-la.

A vítima foi orientada a comparecer na delegacia de polícia para as devidas providências e informada quanto aos prazos decadenciais para formalizar a representação contra a autora.