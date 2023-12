Muitos furtos registrados em Bom Sucesso. Suspeito é procurado pela Polícia

1- Na Rua José Pereira, relatou a solicitante que, colegas de trabalho, ao passar por sua residência notaram que o alarme estava disparando e que uma das portas da casa havia sido arrombada. Ao chegar em sua residência conseguiu ver o suspeito no interior da residência, a cerca elétrica arrebentada, a porta de entrada arrombada, janela do quarto com o cadeado arrombado e o interior de sua casa revirada. No momento em que o indivíduo viu os moradores, este empreendeu em fuga pulando as casas vizinhas. Conforme moradora, o indivíduo visualizado, seria o vulgo XXXX sendo este conhecido no meio policial por realizar pequenos furtos, inclusive tendo o indivíduo um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Foi furtada uma mochila com documentos e cartões.

A Equipe realizou patrulhamento nas ruas próximas à residência com o intuito de localizar o suspeito, porém sem sucesso.

2- Na Rua Willian Rafael Duarte Almeida o solicitante relatou que no sábado (23/12) deixou sua residência e no dia de hoje (27/12) ao retornar por volta das 15h10 percebeu que sua residência fora arrombada, as telhas encontravam-se desalinhadas, possível local de entrada do indivíduo uma vez que as portas encontram intactas. No interior da residência foi possível visualizar o forro quebrado, gavetas reviradas, objetos quebrados e um objeto queimado em cima do fogão.

Conforme o inquilino, o furto foi praticado pelo vulgo XXXX conhecido pelo meio policial pela prática de furtos na cidade, inclusive há um mandado de prisão por furto qualificado em desfavor deste. Foi furtada uma televisão da marca Philco de 40″ e uma máquina de cortar cabelo da marca Mondial.

3- Na Rua Alderico Nunes da Costa (Mutirão), a equipe policial compareceu no endereço, onde o solicitante relatou que ao retornar a sua residência encontrou-a violada, com a janela do quarto arrombada, janela esta onde o suspeito teria entrado. No interior da residência os móveis e pertences encontravam-se revirados, gavetas retiradas. Relata que ao vistoriar deu falta de alguns objetos, dentre eles uma quantia em dinheiro de aproximadamente R$ 25,00 em moedas, uma fritadeira elétrica Mondial, e um relógio de pulso da marca Lince, todo dourado apresentando umas manchas pretas no corpo do relógio.