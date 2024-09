Motorista fica presa às ferragens após acidente em Cambira

Na tarde desta segunda-feira (30), houve um acidente na BR-376, próximo ao pontilhão de entrada da cidade de Cambira, no sentido Apucarana. Um Chevrolet Onix colidiu violentamente na traseira de um caminhão, resultando em sérios danos materiais e deixando a motorista do carro presa às ferragens.

As equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (Siate) foram imediatamente acionadas para prestar socorro à vítima.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está presente no local para controlar o tráfego e registrar o boletim de ocorrência, buscando esclarecer as circunstâncias que levaram a essa colisão.