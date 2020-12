Na tarde desta terça-feira (29), uma caminhonete S-10 com placas de Londrina que trafegava no sentido Londrina a Maringá, capotou no km 35 da PR-444.

O Motorista perdeu da direção, saiu da pista, colidiu com eucaliptos e capotou.

Chovia na hora do acidente.

O condutor, José Rodolfo, foi socorrido com ferimentos graves, já o passageiro sofreu ferimentos leves.