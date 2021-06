Motorista de Astra atropela e foge do local em Cambira

Cambira 12h07min – Natureza: Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída – Endereço: Rua Júlio Sapatine

Relata o solicitante que na data de 22/05/21, estava transitando a pé pela via pública quando observou dois veículos, um Gol de cor branca e um Astra de cor preta transitando em alta velocidade, aparentando disputar racha. Foi quando o Astra atropelou-o e na sequência evadiu sem prestar socorro médico.

A vítima foi amparada por populares que passavam pelo local. Acionaram a ambulância do Município, sendo levado até o Hospital da Providência de Apucarana.

Já no hospital, foram constatadas fraturas nas pernas e no tornozelo, o qual foi submetido a cirurgias.

Diante do exposto, foi feita a lavratura do BOU e do BATEU.