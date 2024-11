Motorista abastece e paga com nota falsa em Cambira

A ocorrência foi registrada às 16h17 desta quarta-feira (27) na Avenida Brasil em Cambira.

Conforme a PM, a equipe foi acionada para atender ocorrência de MOEDA FALSA no posto de combustível. Ao chegar no local informado, a equipe conversou com o solicitante, caixa do posto, que relatou que o frentista efetuou o abastecimento de um veículo Peugeot 307 Sedan, na cor prata, no valor de R$ 200,00, sendo que o pagamento foi feito direto para o frentista, quando ele repassou a nota para o solicitante, ele identificou que a nota de duzentos reais se tratava de MOEDA FALSA.

Quando os dois saíram para o pátio do posto, perceberam que o veículo havia deixado o local. As câmeras de segurança captaram as imagens do Peugeot deixando o posto de combustível seguindo em direção a Apucarana.

