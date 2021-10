Motonetas são recuperadas após serem furtadas em Mandaguari

Na manhã desta sexta-feira (8) três motonetas foram recuperadas logo depois de serem furtadas em Mandaguari. Os envolvidos foram presos pela Polícia Militar de Arapongas.

Segundo a PM de Mandaguari, após solicitação, onde a vítima relatou que deixou sua motoneta Honda Biz em frente ao supermercado, onde um segundo solicitante também deixou sua Honda Biz no local e que ambas foram furtadas simultaneamente, um terceiro solicitante informou que teve sua motoneta furtada ao lado da prefeitura.

Policias de Mandaguari iniciaram diligências no intuito de localizar as motonetas, sendo repassada a rede de comunicação da Policia Militar os dados dos veículos.

Todos os veículos foram localizados pela equipe da PM de Arapongas e os autores presos.

As vitimas foram orientadas quando os procedimentos cabíveis para recupera o de seus veículos.

No local do furto, os autores abandonaram uma motoneta Honda que encontra-se com numero do chassi raspado sendo esta apreendida e entregue na delegacia.