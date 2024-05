Um motociclista ficou gravemente ferido após uma colisão com um caminhão na BR-376, no trevo de acesso à Rodovia do Milho, em Apucarana.

O motociclista, que trabalha em uma empresa próxima ao local, sofreu múltiplas fraturas.

Ele foi atendido por uma equipe do SAMU e devido à gravidade, o helicóptero do Serviço Aeromédico do Samu foi acionado para levá-lo até o Hospital Norte do Paraná (Honpar), em Arapongas.