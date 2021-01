Motociclista fica ferido em acidente na BR-376 em Jandaia

Um motociclista ficou ferido após colidir contra um caminhão na tarde desta quarta-feira (6) em Jandaia do Sul.

A moto seguia no sentido Cambira, quando um caminhão com placas de Bom Sucesso que trafegava no sentido contrário resolveu entrar a esquerda em trecho de faixa dupla, onde a manobra é proibida, em frente a Metafa.

O motociclista acabou colidindo também em outro caminhão que estava parado.

A vítima é Matheus Montanher. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado ao Hospital.

O aeromédico foi acionado, mas não foi utilizado.