Motociclista é baleado durante tentativa de assalto em Cambira

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 19h13 desta sexta-feira (14).

Conforme a PM, a equipe policial foi acionada para verificar a entrada de um masculino no Centro de Saúde, o qual possuía ferimentos ocasionados por disparo de arma de fogo.

No local, a equipe conversou com a vítima, que encontrava-se estável, sendo identificado como XXXX 23 anos, o qual não possui antecedentes criminais.

Segundo a vítima, não possui desavença com ninguém e não conhece os autores, disse que saiu com sua motocicleta do posto de gasolina e virou na Rua Julio Sapattini, momento em que dois masculinos em uma motocicleta vermelha com rodas pretas lhe deram voz de assalto, sendo que a vítima não parou, momento em que foi alvejado com aproximadamente 3 disparos de arma de fogo.

Disse que o garupa que teria efetuado os disparos, e que esse trajava shorts, chinelo e blusa preta e que a arma aparentava ser uma pistola. Informou também que havia comprado a moto recentemente que seria ano 1999 toda original e que esse seria o objeto de intenção do roubo.

A vítima foi encaminhada ao Hospital da Providência em Apucarana, devido à gravidade das lesões.

.