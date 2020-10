Motociclista de Jandaia pratica direção perigosa em Cambira

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar às 18h15min na Avenida Brasil em Cambira.

Durante patrulhamento, a equipe policial avistou uma motocicleta HONDA/CG, na cor vermelha, onde seus ocupantes se portavam de forma suspeita.

Foi dada ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, a qual não foi acatada pelo condutor, que começou a fugir em alta velocidade pelas ruas do centro da cidade, vindo por diversas vezes a invadir preferenciais e colocar outros condutores de veículos e a integridade física de pedestres que passavam pelas vias em risco.

Devido a grande quantidade de pessoas e veículos na via no horário de fechamento do comércio, a equipe policial optou por encerrar o acompanhamento e o condutor ao perceber que ficou distante da equipe, parou a motocicleta para o passageiro descer e saiu em velocidade incompatível com a via.

Foi alcançado e abordado o passageiro, que informou que o condutor da motocicleta é a pessoa de xxxxx, morador da cidade de Jandaia do Sul.

A equipe policial deslocou até a residência do mesmo, porém não obteve êxito em localizá-lo.