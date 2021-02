Motocicleta é recuperada após furto em Mandaguari

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Mandaguari às 6h30 desta sexta-feira (26).

Conforme a PM, a equipe fora acionada para comparecer no local, pois havia uma motocicleta Yamaha/xtz 125k abandonada no meio do mato próximo a Ração Cocari. Na chegada ao local, fora verificado que a motocicleta estava com o farol levantado para realizar a ligação direta, fora neste instante que chegou no local um cidadão que informou que emprestou de uma conhecida a motocicleta para vir para o trabalho na Ração Cocari e que a motocicleta fora furtada enquanto ele trabalhava, e que a proprietária estava a caminho para liberação do veiculo, visto que não havia guincho disponível para fazer a remoção do veiculo o veiculo fora liberado no local para a vitima.