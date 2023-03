Moto acidentada em Bom Sucesso havia acabado de ser furtada

Nesta quarta-feira (29) um jovem de 23 anos, se envolveu em um acidente na rodovia PRC 369, em Bom Sucesso. Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar Rodoviária, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de queda de moto e encontrou o jovem com uma fratura grave na perna. Além disso, a motocicleta Honda CBX Twister, que estava com ele, foi encontrada no local.

Durante as investigações, as autoridades descobriram que a motocicleta havia sido furtada e que o dono ainda não havia comunicado o furto. Após novas consultas, foi verificado que um boletim de furto havia sido registrado alguns instantes antes do acidente. A equipe encaminhou a motocicleta para a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul e lavrou o flagrante.

O jovem envolvido no acidente foi levado para o Hospital da Providência de Apucarana, onde permanece internado e escoltado pelas autoridades. As investigações sobre o caso seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente e identificar os responsáveis pelo furto da motocicleta.