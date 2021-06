Morre no hospital piloto que sofreu queda de paramotor na região de Maringá

Deu entrada no Instituto Médico Legal (IML) na noite desta segunda-feira, 28, o corpo do empresário João Luiz Laquanetti, de 54 anos. Ele estava internado no Hospital Metropolitano de Sarandi desde a noite do último sábado, 26, quando deu entrada na unidade em estado grave após sofrer a queda de um paramotor, na zona rural do município de Marialva.

A queda teria acontecido por conta dos ventos fortes na região do acidente. No momento da queda, ao ser atendido pelo Samu, foram constatados no piloto ferimentos graves – como fraturas nas pernas de Laquanetti. Na tarde desta segunda, ele infelizmente não resistiu e faleceu. O corpo do empresário será sepultado nesta terça-feira, 29.

