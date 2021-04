Moradores na zona rural de São Pedro do Ivaí suspeitam de envenenamento de água de poço

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de São Pedro do Ivaí nesta quinta-feira (29).

Compareceu ao destacamento da Policia Militar de São Pedro do Ivaí a Sra. ___, que relatou a equipe que Reside no Bairro Mularim, e que o bairro é abastecido por um poço artesiano, que tem uma caixa d’água central que distribui a água para 18 residências do bairro, que hoje no período da tarde, por volta das 17h45min, um dos moradores do bairro notou que a água estava com coloração diferente e cheiro similar a veneno.

Os moradores coletaram algumas amostras da água, e orientaram aos demais a não consumirem até que a situação seja esclarecida.