Moradores de prédio interditado no centro de Maringá passam a noite em hotel e casa de parentes

Na primeira noite após a interdição do edifício residencial Maria Tereza no centro de Maringá, os moradores do local dormiram em hotéis ou casa de parentes.

O motivo foi um pilar numa loja no andar térreo, que está em reforma, e que segundo os bombeiros colapsou.

A reportagem da CBN Maringá conversou com a síndica do prédio. Ela disse que a obra não retirou estruturas necessárias para o sustento do prédio, como alguns moradores chegaram a suspeitar.

Os responsáveis pela obra perceberam que uma coluna estava com problemas e contrataram um engenheiro especialista em estruturas, que deu início ao trabalho para recuperar a sustentação da coluna. Mas antes que o trabalho fosse concluído houve o colapso da estrutura.

