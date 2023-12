Moradora vai colocar o lixo na rua e é rendida por ladrões em Cambira

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 17h45 desta segunda-feira (18) na Rua Domingos Barrichello.

A vítima relatou a PM que foi abordada por dois indivíduos na calçada da rua, quando foi colocar o lixo na lixeira. Após dominar e colocá-la para dentro do quintal, eles insistiram que a vítima entregasse a chave de uma motocicleta Falcon, que se encontrava na garagem. Segundo ela, um dos autores estava armado com um revólver de coronha na cor branca.

Apenas um dos autores adentrou a residência, o outro ficou do lado de fora e a todo momento falava ao celular. A vítima teve as mãos amarradas com um pedaço de barbante, e todos os cômodos da casa foram revirados.

Após o fato eles se evadiram. A vítima relatou que o indivíduo que a amarrou permaneceu

todo o tempo dentro da casa. Ele era de cor branca, cabelo raspado e estatura baixa. Ela conseguiu se desvencilhar do barbante e na sequência pediu ajuda a uma das filhas.

Ainda segundo a PM, não foi possível precisar se alguma coisa foi furtada, pois todos os objetos da casa foram retirados do local.