Moradora de Bom Sucesso perde quase R$ 9 mil para golpista

Uma mulher procurou a Polícia Militar de Bom Sucesso nesta sexta-feira (10) para relatar que sofreu crime de estelionato. Na terça-feira (7) recebeu uma mensagem de texto via SMS informando que havia feito uma compra de joias e a mensagem citava que se não fosse ela a compradora, que deveria ligar em um número informado na mensagem, que relatava ser do banco da vítima, sendo que ela ligou nesse número 0800, e o atendente que se identificou como Barbosa, funcionário do banco, passou orientações a vítima pedindo que ela entrasse no aplicativo do banco, copiasse algumas informações no número de WhatsApp e por fim que fizesse dois pix, no valor de R$ 4.990,00 e outro pix no valor de R$4.980,00.

A vítima relata ainda que só percebeu o golpe na noite do dia 9 de novembro de 2023, a equipe policial orientou sobre dos procedimentos cabíveis.