Moradora de Bom Sucesso é multada em Curitiba sem ter ido a capital

Conforme a PM, a vítima compareceu no destacamento policial militar de Bom Sucesso, onde passou a relatar que é proprietária do veículo FIAT/ARGO 1.0, cor PRATA, e que em data de 13/10/2023, a mesma viu pelo aplicativo do Detran Pr, que seu veículo havia recebido uma notificação de trânsito, no município de Curitiba.

Notificação: estacionar em desacordo com a regulamentação – vaga de carga/descarga, data/hora do comitente 28/08/2023 às 18h10min.

Que segundo a vítima a mesma nunca esteve nesse local; que seu carro pode ter sido clonado, ou o agente de trânsito pode ter pego a placa do veículo errada, ou digitado a numeração da placa errada.

A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.