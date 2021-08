Morador de Mandaguari acorda com tiros na garagem de casa

Conforme a Polícia Militar, às 4h da madrugada deste sábado (7) a equipe fez contato com o solicitante o qual informou que enquanto dormia escutou cerca de 5 disparos de arma de fogo na garagem de sua residência, também segundo ele, escutou um barulho de veículo se evadindo após os disparos. Posteriormente ele foi até a garagem da residência e verificou que o vidro traseiro do seu veículo estava danificado por um tiro e que também havia marcas de disparo na parede da residência.

Já por volta das 5h da manhã, durante patrulhamento na Avenida Presidente Vargas, a equipe visualizou um automóvel com seis pessoas em seu interior.

Diante da fundada suspeita, foi realizada abordagem a todos os ocupantes e durante buscas no veículo foi localizado embaixo do banco do passageiro um revólver calibre 32 marca Taurus com três munições deflagradas.

Ao serem questionados quem seria o dono da arma, um deles se identificou como proprietário do revólver.

Os indivíduos e a arma foram encaminhados a delegacia.