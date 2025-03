Morador de rua é encontrado morto na antiga estação de Cambira

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 13h57 deste domingo (16).

Relatório da PM: Comparecemos até a Avenida Itália, na antiga estação ferroviária, onde serve de abrigo para pessoas em situação de rua, onde foi informado por populares que um cidadão estava há uns 3 dias se queixando de dores, não se alimentava bem, e faz uso excessivo de bebida alcoólica. Onde adentrado a residência abandonada foi visualizado —- deitado em decúbito dorsal em uma cama, todo urinado, sem sinais de violência.

Foi feito contato com a equipe médica do município de Cambira a qual compareceu e constatou o óbito. A Polícia Civil e perícia não tiveram o interesse em vir ao local após contato. Sendo assim feito contato com o responsável pela funerária de Cambira. Foi aguardado a retirada do corpo e então a equipe retornou ao patrulhamento de rotina.

.