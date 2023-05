Morador de Cambira perde mais de R$ 5 mil ao tentar comprar moto

Dois moradores de Cambira, caíram em um golpe de estelionato. A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (24) pela Polícia Militar por volta das 14 horas, no centro da cidade.

Um homem teria anunciado a venda de uma motocicleta Honda CG 150 Titan no Marketplace do Facebook há cerca de um mês. Nesta quarta-feira, um possível comprador se interessou pela motocicleta e entrou em contato com o vendedor.

Durante as negociações, um terceiro indivíduo entrou em contato com o proprietário da motocicleta, dizendo que o comprador possuía uma dívida referente a uma casa. Já para o comprador, o estelionatário afirmou que a moto era sua e estava emprestada para o real proprietário.

O comprador experimentou a motocicleta na presença do dono e concordou em comprá-la. Foi realizado um pagamento via PIX no valor de R$ 5.500,00. No entanto, quando o dinheiro não apareceu na conta do proprietário da moto, ambos perceberam que haviam caído em um golpe e acionaram a polícia.

A PM esteve no local e orientou as vítimas sobre as medidas a serem tomadas.