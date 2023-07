Morador de Cambira perde mais de R$ 3 mil para golpista

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 17h43 desta sexta-feira (21).

Conforme a PM, o solicitante relatou que um número telefônico entrou em contato, através do WhatsApp nesta manhã, contato este com a foto de sua filha, sendo que pedia para que fosse realizado um pagamento via Pix.

A vítima não se atentou que o número era, na verdade, diferente daquele de sua filha e acabou realizando um pagamento Pix no valor de R$3.300.00, que posteriormente percebeu que não era sua filha e se travava de um golpe.

Diante dos fatos foi confeccionado o boletim de ocorrência e a vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.