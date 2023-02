Morador de Cambira diz que vizinha jogou substância para danificar seu carro

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 11h33 deste sábado (18) no Jardim das Flores em Cambira.

Conforme a PM, a equipe recebeu um chamado, onde segundo o solicitante, uma vizinha teria jogado uma substancia em seu veículo que poderia danificar a pintura do carro. Chegando ao local e feito contato com a vítima, o mesmo relatou que estacionou seu veículo GM Corsa de cor vermelha do outro lado da rua em acordo com o Código de Transito Brasileiro, sendo que num determinado momento, sua vizinha, que não sabe o nome, jogou uma substância onde atingiu o teto do veículo e ele teme que possa danificar a pintura do carro.

Segundo relato da vítima, a mulher já teria feito isso com veículos de outras pessoas que estacionam no local.

A autora dos fatos não se encontrava mais no local, sendo assim a vítima orientada a procurar a Polícia Civil para representar.